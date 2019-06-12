قريبًا.. مركز مكافحة الأمراض يعلن وصول تطعيمات النصف الأول من 2019

حملة تطعيمات في ليبيا. (الإنترنت- أرشيفية)

أعلن مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور عبدالباسط سميو، قرب وصول التطعيمات الوقائية من الأمراض عن المنتصف الأول للعام 2019، بعد الانتهاء من موافقة مصرف ليبيا المركزي على فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بتوريدها.

وأوضح سميو، أن الكمية الموردة تشمل كافة أنواع التطعيمات عدا مصل العقارب الذي سيصل قريبًا عقب الانتهاء من الإجراءات الروتينية الخاصة به، حسب ذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

وعن مخصصات النصف الثاني من العام 2019، قال السميو، إنها «ستصل تباعًا بعد أن وعد مصرف ليبيا المركزي قرب فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بتوريدها».

اقرأ أيضًا.. نفاد التطعيمات الخاصة بالأطفال في بني وليد والرعاية الصحية تحذر من كارثة

كما أشار سميو، أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تعاقد على توفير التطعيمات لثلاث سنوات متتالية ما يسهل عملية توريد التطعيمات في عامي 2020- 2021.