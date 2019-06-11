«الهلال الأحمر»: 4 آلاف أسرة نازحة من طرابلس في ترهونة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 10:20 مساء
متطوع الهلال الأحمر خلال اجتماعهم لبحث الاستعدادات لتوزيع المساعدات على النازحين في ترهونة. (الإنترنت)

قال أمين جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع ترهونة، مصطفى أبوزويدة إن العدد الإجمالي للأسر النازحة من مناطق الاشتباكات في العاصمة طرابلس إلى المدينة بلغ نحو 4 آلاف أسرة، مؤكدا أن الجمعية تبذل قصارى جهدها لدعم هؤلاء النازحين.

وقال أبوزويدة لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء إنه عقد اجتماعا مع فريق الطوارئ التابع لفرع جمعية الهلال الأحمر في ترهونة لمناقشة وضع الأسر النازحة إلى المدينة من مناطق الاشتباكات في طرابلس وسبل تقديم الدعم اللازم لها.

وأوضح أنهم ناقشوا خلال الاجتماع استعدادات الفريق لاستكمال برنامج توزيع مواد الإغاثة على الأسر النازحة «التي لم تتسلم حصصها» من المساعدات التي تقدمت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وذكر أبوزويدة أن جمعية الهلال الأحمر فرع ترهونة وزعت أكثر من 1700 حصة متنوعة على النازحين بالمدينة شملت مواد غذائية ومواد أساسية التي استلمتها الجمعية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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