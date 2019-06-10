تفكيك قذيفة «هاون» غرب بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 10 يونيو 2019, 02:59 مساء
أثناء معاينه قذيفة الهاون وتفكيكها (الإنترنت)

تمكن فريق نزع الألغام ومخلفات الحرب بمؤسسة «لا للألغام ومخلفات الحرب»، التابعة لـ«غرفة عمليات الكرامة»، من تفكيك قذيفة هاون معدة للتفجير أمام أحد المنازل في منطقة قنفودة، أحد الأحياء الغربية لمدينة بنغازي.

وقال خليفة محمد العبيدي، أحد أعضاء الفريق لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن فريق نزع الألغام ومخلفات الحرب انتقل إلى موقع القذيفة بناءً على بلاغ تلقوه صباحًا عن وجود جسم مشبوه أمام منزل أحد المواطنين، واتضح أنها قذيفة هاون.

وانتشل الفريق القذيفة ونقلها، بعد تأمين المكان المخصص لتخزين مخلفات الحرب، إلى حين التخلص منها من قبل الجهات المختصة.

وطالب العبيدي المواطنين بعدم دخول الأماكن المحررة أو التجول بها قبل دخول أعضاء صنف الهندسة العسكرية أو فريق نزع الألغام ومخلفات الحرب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أزمة قانونية تُعدل قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقـيا
رياضة عالمية
أسعار«المركزي» للعملات منذ 2011 وحتى 2019: مسار تصاعدي للدولار وهبوط الاسترليني ...
ليبيا
بعد سرت.. مصراتة دون مياه
ليبيا
خبير نفطي يشرح أسباب فشل السياسات الاقتصادية والاستثمارية بعد العام 1990
ليبيا
«المتاريس» تتحول إلى رمز للاحتجاجات في ضواحي الخرطوم (صور)
عربى
يوسف الشريف يكتب عن محمد الزواوي في ذكرى وفاته: مؤرخ الناس
ثقافة وفن
وزير الخارجية المغربي: عدم التزام الفاعلين باتفاق الصخيرات عقَّد الوضع الليبي
ليبيا
بوخمادة: تلقينا تكليفات بمهام جديدة في منطقة الهلال النفطي والموانئ
ليبيا
سلامة: الليبيون لديهم مشكلة شرعية غير محسومة والانتخابات هي الحل
ليبيا
تغريدة ترامب تربك حسابات «ناسا والقمر»
علوم وتكنولوجيا
«قلبك وين».. أغنية ليبية بلحن عالمي (فيديو)
ثقافة وفن
سلامة من موسكو: الوضع الحالي في ليبيا لا يقتل العملية السياسية لكن يضعها بين ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي قدرة الإنسان القصوى على التحمل؟