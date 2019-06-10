تفكيك قذيفة «هاون» غرب بنغازي

أثناء معاينه قذيفة الهاون وتفكيكها (الإنترنت)

تمكن فريق نزع الألغام ومخلفات الحرب بمؤسسة «لا للألغام ومخلفات الحرب»، التابعة لـ«غرفة عمليات الكرامة»، من تفكيك قذيفة هاون معدة للتفجير أمام أحد المنازل في منطقة قنفودة، أحد الأحياء الغربية لمدينة بنغازي.

وقال خليفة محمد العبيدي، أحد أعضاء الفريق لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن فريق نزع الألغام ومخلفات الحرب انتقل إلى موقع القذيفة بناءً على بلاغ تلقوه صباحًا عن وجود جسم مشبوه أمام منزل أحد المواطنين، واتضح أنها قذيفة هاون.

وانتشل الفريق القذيفة ونقلها، بعد تأمين المكان المخصص لتخزين مخلفات الحرب، إلى حين التخلص منها من قبل الجهات المختصة.

وطالب العبيدي المواطنين بعدم دخول الأماكن المحررة أو التجول بها قبل دخول أعضاء صنف الهندسة العسكرية أو فريق نزع الألغام ومخلفات الحرب.