بالصور.. الهلال الأحمر يدخل الفرحة على قلوب أطفال غات

جانب من أنشطة الهلال الأحمر مع أطفال مدينة غات (صفحة الهلال الأحمر على فيسبوك)

تتواصل جهود استعادة الحياة الطبيعية في غات، إذ نظم رجال الهلال الأحمر الليبي أنشطة داخل مخيم النازحين من فيضان السيول بالمدينة، لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال، الذين قضوا فترة عيد الفطر بعيدًا عن منازلهم، وقد شملت تلك الفعاليات مسابقات رياضية وثقافية، وشهدت مشاركة كبيرة من الأطفال، مما خفف عنهم الظروف الصعبة التي يعانون منها حاليًا.

الأزمة كانت سببًا في استقطاب جهود حكومتي الوفاق والموقتة، إذ سارع الطرفان إلى تقديم المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة إلى المدينة، كما اتخذتا إجراءات من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية بها، لتقطع «غات» أولى خطوات التعافي، حيث تم تركيب مولدات كهرباء في المناطق المتضررة، كما عادت الاتصالات أمس الأحد.

وفي هذا السياق، أعلنت لجنة الأزمة المشكلة من الحكومة الموقتة لمتابعة أوضاع غات وتهالة والبركت، صباح اليوم الإثنين، تركيب مجموعة مولدات كهرباء بقوى مختلفة، ومحركات على الآبار، ومحطات تصريف مياه المجاري، في المناطق التي تضررت من السيول، وبالأمس، كشف المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي غات، عودة الاتصالات إلى المدينة بعد أعمال الصيانة التي نفذتها شركة هاتف ليبيا.

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كما أرسلت حكومة الوفاق، صباح أمس، شحنة إغاثة إلى مطار غات الدولي، وهي عبارة عن مواد طبية مخصصة لمستشفى غات العام، وبعض التجهيزات الخاصة بشركة المياه والصرف الصحي غات، وبالتزامن معها وصلت مساعدات أوفدتها الفرقة الأمنية الأولى بقوة الدعم التابعة للأمن المركزي، وقافلة مساعدات أيضًا من شركة «مليتة» للنفط.

جسر جوي إلى غات

واستقبلت «غات»، خلال الأيام الماضية، جسرًا جويًا من القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، نقلت خلاله مواد إغاثة وأغذية وأدوية ومولدات كهربائية، كما نقلت المُصابين والمرضى جوًا؛ للحصول على الرعاية الطبية اللازمة، وطوال الأيام الماضية، نقلت الخطوط الجوية الأفريقية، خمسة أطنان من المواد الإغاثية إلى «غات» بالتعاون مع «الهلال الأحمر» الليبي ومنظمة «اليونيسيف» الدولية.

جهود شباب المدينة والبلديات

شباب المدينة كانوا حاضرين في الأزمة، بتقديم الأغذية للنازحين، كما أرسل المجلس البلدي بني وليد قافلة إغاثة لهم، كما جاءت شحنات أدوية ومواد تموينية من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، وتبرع أيضًا رجال أعمال بشحنات محملة بملابس أطفال ومواد تنظيف.

جانب من أنشطة الهلال الأحمر مع أطفال مدينة غات (صفحة الهلال الأحمر على فيسبوك)

جانب من أنشطة الهلال الأحمر مع أطفال مدينة غات (صفحة الهلال الأحمر على فيسبوك)