قافلة مركز سبها الطبية تصل مستشفى غات لمساعدة متضرري السيول

فريق مركز سبها الطبي يجري عملية جراحية لطفل من مدينة غات. (مركز سبها الطبي)

وصلت قافلة المساعدات التي أطلقها مركز سبها الطبي إلى مستشفى غات القروي بمدينة غات لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين المتضررين من السيول التي اجتاحت المدينة الإثنين الماضي.

وذكر مركز سبها، في بيان عبر صفحته بموقع «فيسبوك» الأحد، أن القافلة ضمت أطباء وفني إشاعة ومستلزمات طبية والمحاليل وبعض الأدوية السريرية.

فيما أجرى الفريق الطبي بالمركز العديد من العمليات الجراحية في مستشفى غات القروي، إذ أجرى الدكتور محمد أقديح عملية استئصال زائدة دودية صباح اليوم لطفل من مدينة غات.

وأودت السيول التي تضرب غات منذ الإثنين الماضي بحياة شخصين، فيما بات 24 شخصًا في عداد المفقودين، وتم توزيع 1568 نازحًا على مركز الإيواء، وفق بيانات رسمية صادرة عن المجلس البلدي غات.

وفي وقت سابق اليوم، حذرت لجنة الأزمة التي شكلتها حكومة الوفاق الوطني لمتابعة أوضاع المتضررين من سيول غات، من مخاوف انتشار الأمراض بين العائلات النازحة إلى المدارس وخطر تلوث مياه الآبار والشرب واختلاطها وتأثيرها على المواطنين، مؤكدة في الوقت نفسه أن «الأوضاع في المدينة تتجه للتحسن».

اقرأ أيضًا.. صحة «الوفاق» تحذر من انتشار الأمراض بين نازحي سيول غات

أعلن المجلس الرئاسي غات «مدينة منكوبة»، ووجه الوزارات إلى «اتخاذ كافة التدابير للتعامل مع الأوضاع في المدينة، بما يضمن تقديم كل الدعم اللازم الإداري والأمني والصحي، والاجتماعي والخدمات الأخرى على نحو عاجل واستثنائي»، داعيًا إلى موافاته بتقارير يومية.

فريق مركز سبها الطبي يجري عملية جراحية لطفل من مدينة غات. (مركز سبها الطبي)

مركز سبها الطبي يقدم مساعدات لمواطني مدينة غات. (مركز سبها الطبي)

مركز سبها الطبي يقدم مساعدات لمواطني مدينة غات. (مركز سبها الطبي)

فريق مركز سبها الطبي يجري عملية جراحية لطفل من مدينة غات. (مركز سبها الطبي)

مركز سبها الطبي يقدم مساعدات لمواطني مدينة غات. (مركز سبها الطبي)