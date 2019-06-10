وزير الخارجية الألماني يبحث الأزمة الليبية مع المسؤولين الإماراتيين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يونيو 2019, 11:24 صباحا
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس وولي عهد أبوظبي خلال لقاء في أبوظبي اليوم الإثنين. (السفارة الألمانية لدى ليبيا)

قالت السفارة الألمانية لدى ليبيا إن «وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أجرى مشاورات مع المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة، في جملة أمور متعلقة بالوضع في ليبيا».

وأضاف السفير الألماني في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تواصل ألمانيا الدعوة لوقف إطلاق النار، والعودة إلى الحوار السياسي واحترام حظر الأسلحة»، داعيًا جميع الأطراف السياسية في ليبيا إلى «المسؤولية والمرونة».

وتستمر الاشتباكات العنيفة منذ الرابع من أبريل الماضي بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة وبين قوات الحكومة الوفاق على تخوم العاصمة طرابلس، وأسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى ونزوح عشرات الآلاف، حسب تقديرات منظمات دولية.

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ويقوم الوزير الألماني بجولة في منطقة الشرق الأوسط لبحث عدة ملفات خاصة بالمنطقة من بينها ليبيا، إذ بدأ الجولة أمس الإثنين بزيارة إلى الأردن، فيما كانت أبوظبي المحطة الثانية في هذه الجولة.

ويؤكد الموقف الألماني منذ اندلاع الأزمة على أهمية الحل السياسي بين الأطراف الليبية، وفي منتصف مايو الماضي، أجرى الممثل الخاص غسان سلامة في بروكسل مباحثات مع ماس، حيث ناقشا سبل وقف التصعيد في ليبيا.

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