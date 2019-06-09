سلامة يبحث مع صوان تحديات العودة إلى العملية السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يونيو 2019, 07:40 مساء
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، ورئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان, 9 يونيو 2019

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، اليوم، مع رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان.

وأوضح بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن اللقاء كان بهدف «تبادل الآراء بشأن الحالة في ليبيا، وبحث سبل التغلب على التحديات التي تواجه العودة إلى العملية السياسية».

 يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد العاصمة طرابلس مواجهات مسلحة من الرابع من أبريل الماضي، بين الجيش الليبي التابع للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، فيما تشهد الساحة الدولية جهودا مضنية لإعلان وقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية.

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