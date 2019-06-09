مركز طبرق الطبي يشرع في تحديث أقسامه بمعدات جديدة

التجهيزات الجديدة لأقسام مركز طبرق الطبي. (صفحة مركز طبرق الطبي على فيسبوك)

شرعت إدارة مركز طبرق الطبي، صباح اليوم الأحد، في تأثيث أقسام المركز بمعدات جديدة شملت أسرة وطاولات وخزانات وعربات نقل الأدوية وعربات نقل المرضى والمقاعد المتحركة في إطار تحديث الأقسام بعد عمليات الصيانة التي شرعت فيها الإدارة خلال الأيام الماصية.

وقال مدير إدارة الشؤون الطبية بالمركز، الدكتور عدنان بودية لـ«بوابة الوسط» إنهم شرعوا في تجهيز غرف عناية خاصة بكل قسم وكانت البداية بقسمي العظام نساء والجراحة نساء بعد انتهاء عمليات الصيانة، مشيرا إلى أن إدارة المركز «هي من قامت بهذه التحديثات من ميزانيتها الخاصة».

وأوضح بودية أن المركز استلم الأيام الماضية شحنة معدات جديدة شملت «100 سرير طبي حديث كدفعة ثانية من الأجهزة مرفقة بجميع التجهيزات والمستلزمات الطبية من الدرجة الأولى، إضافة إلى 50 عربة و20 مقعدا متحركا لنقل المرضى» لتقديم خدمات طبية أفضل للمرضى.

ودعا مدير إدارة الشؤون الطبية بمركز طبرق الطبي كافة المواطنين في مدينة طبرق إلى ضرورة الاهتمام بالمعدات الطبية، مؤكدا أن إدارة المركز مستمرة في استكمال عملية التحسين والتطوير لكافة أقسام مركز طبرق الطبي.

ويعتبر مركز طبرق الطبي من أهم المرافق الصحية في شرق ليبيا حيث تزيد عدد الأسرة العاملة بالمركز عن 500 سرير.