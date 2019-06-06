بلدية بني وليد ترسل قافلة مساعدات لدعم المتضررين من السيول فى غات

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 06 يونيو 2019, 05:30 مساء
قافلة المساعدات قبل انطلاقها من بني وليد إلى غات. (بلدية بني وليد)

أرسل المجلس البلدي بني وليد، اليوم الخميس، قافلة مساعدات ومواد إغاثة لدعم المتضررين من السيول التي تجتاح مدينة غات منذ الإثنين الماضي في إطار مشروع الاستجابة السريعة للمتضررين في المدينة الواقعة في أقصى جنوب غرب ليبيا.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» إن القافلة تشمل مواد طبية ومواد غذائية ومستلزمات أطفال، وجرى تجهيزها بالتعاون مع إدارة الخدمات الصحية ومستشفي بني وليد العام.

وأضاف الساعدي أن قافلة الإغاثة تمثل مساعدة رمزية لأهالي مدينة غات، لدعمهم في الأزمة التي تشهدها المدينة جراء السيول والفيضانات، منوها إلى أن البلدية سترسل قوافل مساعدات أخرى للمناطق المتأثرة بالسيول في بلدية غات.

وأودت السيول والفيضانات التي تجتاح بلدية غات منذ الإثنين الماضي بحياة شخصين، فيما بات 24 شخصًا في عداد المفقودين، وتم توزيع 1568 نازحًا على مركز الإيواء، وفق بيانات رسمية صادرة عن المجلس البلدي غات.

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