السراج يستعرض الأوضاع الأمنية مع وزير الداخلية

السراج وباشاغا خلال لقاء في طرابلس اليوم. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

استعرض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الاثنين مع وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، الأوضاع الأمنية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

ووفق الصفحة الرسمية للسراج بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اطلع رئيس المجلس الرئاسي على جهود وبرامج وزارة الداخلية لتعزيز الأمن خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس .

وجرى «بحث آليات التنسيق مع القوات المسلحة في طرابلس الكبرى ومحيطها والمدن المجاورة، والترتيبات المتخذة لتأمين سلامة المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك»، حسب بيان مكتب السراج.

يأتي ذلك فيما تستمر المعارك العنيفة بمحيط العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق.

وأسفرت المعارك عن مقتل 510 أشخاص وإصابة 2467 آخرين ، وفق آخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية.