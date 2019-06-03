السوق الرسمية: الدولار ينخفض واليورو يستقر أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يونيو 2019, 12:38 مساء

تباينت أسعار صرف العملات الدولية اليوم الإثنين أمام العملة الليبية في السوق الرسمية، إذ واصل الدولار الأميركي انخفاضه أمام الدينار ليصل متوسط سعره إلى 1.3999 دينار، مقابل 1.4001 دينار أمس الأحد، بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.

في حين استقرت العملة الأوروبية، اليورو، عند 1.5638 دينار، وارتفعت العملة البريطانية ليزيد الجنيه الاسترليني إلى 1.7684 دينار، مقابل 1.7682 دينار، وصعد سعر صرف الفرنك السويسري إلى 1.4017 دينار، مقابل 1.3992 دينار.

كما استقر كل من الين الياباني عند 1.29 دينار، واليوان الصيني عند 0.2028 دينار.

وأمام بعض العملات العربية، سجل الدينار الجزائري 0.117 دينار ليبي، والدينار التونسي 0.4668 دينار ليبي والدرهم المغربي 0.1442 دينار، خلال الفترة نفسها. 

فيما حافظ الريال السعودي علي سعر الصرف عند 0.3733 دينار، ونزل الدرهم الإماراتي إلى 0.3811 دينار، مقابل 0.3812 دينار.

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