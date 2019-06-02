«المركزي» يضخ 40 مليون دينار سيولة نقدية في مصارف بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يونيو 2019, 02:40 مساء
مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المصرف المركزي، اليوم الأحد، ضخ سيولة نقدية بقيمة 40 مليون دينار في فروع مصارف بني وليد.

وحسب بيانات صادرة عن المصرف، واطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها فقد تلقت فروع مصرف الجمهورية في بني وليد 22 مليون دينار.

وضخ «المركزي» 11 و7 ملايين دينار في فروع مصرفي التجاري الوطني وشمال أفريقيا، على الترتيب.

تشهد أسواق بني وليد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الاحتياجات الأساسية والملابس قبل عيد الفطر المبارك؛ بسبب استمرار أزمة نقص السيولة النقدية وتأخر وصولها إلى المدينة، مما اضطر عدد من الأسر إلى مقاطعة شراء الملابس واحتياجات العيد.

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