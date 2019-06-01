ضبط سيارة محملة بمخدر الحشيش و«ترامادول» على طريق طبرق- الجغبوب

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 01 يونيو 2019, 06:42 مساء
كميات المخدرات المضبوطة على طريق طبرق- الجغبوب قبل إعدامها. (الإنترنت)

تمكن عناصر أمن تابعون للكتيبة «104 مشاة»، أثناء دورية على طريق طبرق - الجغبوب، شرق البلاد، من ضبط سيارة محملة بكميات كبيرة من مخدر الحشيش وأقراص «ترامادول».

وقال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن قوة تابعة للكتيبة «104 مشاة» تمكنت من ضبط سيارة محملة بمخدر الحشيش بالقرب من البوابة 40 القريبة من واحة الجغبوب، مشيرًا إلى أن الكمية المضبوطة على متن السيارة تقدر بنحو 36 حقيبة تزن جميعها 900 كيلو غرام، بالإضافة إلى 450 ألف حبة «ترامدول».

وأضاف المصدر أن المهربين حاولوا الهروب بسيارة ثانية نوع »تويوتا لاند كروزر» كانوا يستخدمونها لحماية السيارة الأولى وتأمينها.

وأشار المصدر إلى إعدم كميات المخدرات المضبوطة بعد أخذ الإذن من الجهات المختصة بحضور آمر كتيبة «104 مشاة»، العقيد عبدالسلام علي يونس، وممثل عن النيابة العامة طبرق ومكتب التوجية المعنوي لتوثيق العملية.

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