دفن خمس جثث مجهولة الهوية لمهاجرين غير شرعيين في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 29 مايو 2019, 07:39 مساء
دفن جثامين المهاجرين في بني وليد. (الإنترنت)

قامت جمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة بمدينة بني وليد، مساء أمس الثلاثاء، بدفن خمس جثث مجهولة الهوية، تعود لمهاجرين غير شرعيين كانت محفوظة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بني وليد العام بالتعاون مع المستشفى.

وقال عضو جمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة في بني وليد، هيثم بن لامة لـ«بوابة الوسط» إن مكتب انتشال الجثث ومكتب الهجرة ومكتب الصحة بالجمعية وموظفي مستشفى بني وليد العام قاموا بدفن جثث المهاجرين الذين لم يتعرف على هويتهم.

وأوضح بن لامة أن الجثث الخمسة كانت محفوظة بثلاجة دار الرحمة في مستشفى بني وليد العام، الذي يشتكي دائما من تراكم الجثث مجهولة الهوية التي غالبا ما تعود لمهاجرين غير شرعيين، منوها إلى أن عملية الدفن جاءت بالتعاون مع مديرية الأمن والنيابة العامة في بني وليد.

يشار إلى أن جثث المهاجرين غير الشرعيين يعثر عليها بشكل شبه يومي في طريق النهر الصناعي، وسط بني وليد، الذي يسلكه المهربون وتجار البشر.

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