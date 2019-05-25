الصيد البحري: البحر هادئ شرقًا.. قليل الاضطراب غربًا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 مايو 2019, 03:22 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من هبوب رياح جنوبية شرقية (شلوق) قوية، على الساحل الغربي تصل سرعتها إلى ما بين 25 و30 عقدة.

وفيما يتعلق بالساحل من الخليج إلى طبرق، توقع المركز، في نشرة الصيد البحري الصادرة اليوم، أن تكون السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر غدًا الأحد، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على ساحل الخليج وبنغازي.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

- الرياح جنوبية شرقية (شلوق)، تتحول غدًا الأحد، تدريجيًّا إلى شمالية غربية (شرش) سرعتها ما بين 10 و25 عقدة تصل إلى 30 عقدة.

- ارتفاع الموج اليوم يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، ويصل إلى 2 متر على ساحل الخمس ومصراتة.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، والرؤية رديئة إلى متوسطة بسبب إثارة الأتربة، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق

- السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر غدًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، على ساحل الخليج وبنغازي قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

- الرياح شمالية شرقية (براني) إلى جنوبية شرقية (شلوق)، بينما تكون شمالية غربية (شرش) اليوم على ساحل رأس لانوف، سرعتها ما بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1 متر، و البحر هادئ إلى خفيف الموج، والرؤية جيدة إلى متوسطة، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية.

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