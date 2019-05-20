الصيد البحري: أمطار على الساحل الغربي والرياح شمالية من الخليج إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 مايو 2019, 01:49 مساء

حذرت نشرة الصيد البحري اليوم الإثنين، من هبوب رياح شمالية إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي تصل سرعته إلي 30 عقدة.

وتوقعت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الرياح شمالية على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.50-3.00 متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
ـ السماء مغطاة جزئيا بالسحب، التي تتكاثر من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة اليوم على أقصى الساحل الغربي.
ـ الريح شمالية غربية بالنسبة للساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، بينما تكون شرقية على باقي الساحل، بسرعة ما بين 10-20 عقدة.
ـ ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50-1.50 متر
ـ الرؤية جيدة والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
ـ درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 19-20 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
ـ السماء قليلة السحب.
ـ الرياح بحري إلى شمالي على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي بينما يكون شرقي علي باقي الساحل سرعته ما بين 10-20 عقدة يصل اليوم ويوم الغد إلي30عقدة على ساحل الخليج وبنغازي.
ـ ارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.50-3.00 متر على ساحل الخليج وبنغازي ويتراوح ما بين 0.75-1.25 متر على باقي الساحل.
ـ البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب على ساحل الخليج وبنغازي ويكون خفيف الموج على باقي الساحل.
ـ درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 19-20 درجة مئوية.
ـ الرؤية جيدة إلى متوسطة على ساحل الخليج وبنغازي.

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