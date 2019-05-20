الصيد البحري: أمطار على الساحل الغربي والرياح شمالية من الخليج إلى بنغازي

حذرت نشرة الصيد البحري اليوم الإثنين، من هبوب رياح شمالية إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي تصل سرعته إلي 30 عقدة.

وتوقعت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الرياح شمالية على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.50-3.00 متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

ـ السماء مغطاة جزئيا بالسحب، التي تتكاثر من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة اليوم على أقصى الساحل الغربي.

ـ الريح شمالية غربية بالنسبة للساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، بينما تكون شرقية على باقي الساحل، بسرعة ما بين 10-20 عقدة.

ـ ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50-1.50 متر

ـ الرؤية جيدة والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

ـ درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 19-20 درجة مئوية.