جرحى في إطلاق نار أمام ورشة ببنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 19 مايو 2019, 11:59 صباحا
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث. (الإنترنت)

أُصيب ثلاثة مدنيين في إطلاق نار أمام ورشة للميكانيكا بمنطقة الصابري في مدينه بنغازي شرق البلاد.

كان المصابون يقومون بتركيب لافته أمام ورشة للميكانيكا قرب نادي التحدي، حين شرع مسلح يستقبل سيارة مسرعة بإطلاق الرصاص باتجاههم بطريقة متعمدة بشكل عشوائي، فأُصيبوا وأُسعفوا إلى المستشفى، وفق مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي.

وأُصيب في الرأس عبدالرحمن قاسم محمد أيوبي (18 عامًا) أحد سكان منطقة أرض زواوة ، بينما أُصيب محمد مصطفى أبليبلو (56 عامًا) أحد سكان منطقة الصابري بشظايا الأعيرة النارية، التي ارتطمت في الجدار، في الوجه والصدر والحوض، ونور الدين مختار الثابت (45 عامًا) من سكان الصابري، أُصيب بطلق ناري في البطن.

يذكر أن مدينة بنغازي تعاني فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح، وأن اختلفت طرقه بين رماية عشوائية ومشاجرات وجرائم سطو مسلح.

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