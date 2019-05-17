الحكومة الموقتة تبحث إنهاء أزمة «المياه السوداء» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 مايو 2019, 10:59 مساء
«الثني» يتابع أزمة انسداد شبكات الصرف الصحي في بنغازي, 17 مايو 2019 (الحكومة الموقتة)

وجّه رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، بمعالجة أزمة انسداد شبكات الصرف الصحي وطفح المياه السوداء الذي أغلق طريق منطقة شبنة – المساكن بمدينة بنغازي، وذلك خلال جولة اليوم الجمعة.

وأشار بيان للحكومة الموقتة على «فيسبوك» إلى أنّ «الثني» استمع للتقارير الفنية التي بينت أسباب انسداد الشبكة نتيجة لوقوع غرف التفتيش بالقرب من محلات بيع الدواجن ومصانع الرخام.

وأضاف أنّ رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، كلف الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بسحب المياه السوداء من هذه الطريق خلال ثلاثة أيام.

واختتم البيان بأنّ رئيس الحكومةأصدر تعليمات لعميد بلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري بتنفيذ مشروع إصلاح الخط.

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