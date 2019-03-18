الشيباني يطالب «أطباء بلا حدود» بخطة عمل تبين نوع المساعدات المقدمة للمهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مارس 2019, 05:00 مساء
لقاء الشيباني مع رئيس منظمة أطباء بلا حدود. (وزارة الداخلية)

طالب وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني لشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشيباني منظمة «أطباء بلا حدود» بضرورة «وضع خطة عمل للمنظمة للعام الحالي، تبين نوع المساعدات المقدمة للمهاجرين غيرالشرعيين».

جاء ذلك خلال استقبال الشيباني بمقر وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، صباح اليوم الاثنين، لرئيس منظمة «أطباء بلا حدود» بحضور مدير إدارة الفروع بجهاز الهجرة غير الشرعية، ومديرغرفة السيطرة التابعة للجهاز.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء الشيباني مع رئيس المنظمة جرى خلاله «مناقشة سبل تعزيز التعاون بين جهاز الهجرة ومنظمة أطباء بلا حدود والعمل على حلحلة كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه سيرعمل المنظمة داخل مراكز الإيواء، وكذلك تسهيل بعض الإجراءات لتقديم خدمات صحية للمهاجرين».

وشدد الشيباني خلال اللقاء على ضرورة «أن يكون التنسيق مع الفريق المعني بالتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة عن طريق جهاز الهجرة غير الشرعية لضمان نتائج ملموسة على أرض الواقع تشمل كافة المهاجرين داخل مراكز الإيواء».

ودعا الشيباني المنظمة إلى «ضرورة تقديم محاضرات توعوية حول طرق انتشارالأمراض المعدية والوقاية منها داخل مراكز الإيواء، على أن تشمل هذه المحاضرات كافة منتسبي الأمن المكلفين بحماية هذه المراكز».

كما دعا وكيل وزارة الداخلية منظمة «أطباء بلا حدد» إلى عقد «اجتماع آخر يضم كافة المنظمات العاملة بالجانب الصحي لوضع استراتيجية عمل للعام الحالي 2019، وتحديد الأولويات لتجنيب التضارب بين المنظمات عند تقديم هذه الخدمات» وفق الوزارة.

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