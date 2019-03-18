وفد من المنظمة الدولية للهجرة يناقش مع عميد بني وليد دعم المراكز الصحية

اجتماع عميد بني وليد مع وفد المنظمة الدولية للهجرة. (الإنترنت)

استقبل عميد بلدية بني وليد، سالم اعليوان، اليوم الإثنين، بمقر المجلس البلدي، وفدًا من المنظمة الدولية للهجرة في زيارة لفتح جسور التواصل بين البلدية والمنظمة وبحث التعاون في المجال الإنساني.

وأوضح مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» أن عميد البلدية ناقش مع وفد المنظمة عدة نقاط أساسية من أهمها تقديم الدعم للمراكز الصحية وإنقاذ المهاجرين وإسعافهم.

وأضاف الساعدي أن وفد المنظمة الدولية للهجرة أجرى خلال الزيارة جولة تفقد خلالها عددًا من المراكز الصحية ومستشفى بني وليد العام ومصحة أيادي الرحمة ومركز الإصلاح والتأهيل داخل المدينة.