سيدة تنجب ثلاثة توائم بقسم الولادة في مستشفى بن سينا بسرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مارس 2019, 08:33 مساء
التوائم الثلاثة داخل حضانة بمستشفى بن سينا في سرت. (صفحة سرت نيوز على فيسبوك)

أعلن مستشفى بن سينا التعليمى بمدينة سرت، أن سيدة من المدينة أنجبت ثلاثة توائم بعد إجراء عملية ولادة قيصرية لها بقسم النساء والولادة بالمستشفى، مؤكدا أن الأم وأبناءها بصحة جيدة.

وقال مصدر طبى بقسم النساء بالمستشفى لـ«بوابة الوسط» إن السيدة كان مقررا أن تلد بشكل طبيعي، لكن تبين بعد الفحوصات والتحاليل الطبية إجراء ولادة قيصرية لها وفقا لتعليمات رئيسة القسم الدكتور منى محمد القبي والأطباء بالقسم من أجل إنقاد حياة التوائم التلاثة.

وأكد المصدر الطبى أن العملية «تكللت بالنجاح» وأن «التوائم الثلاثة بصحة جيدة وهم ولدان وبنت»، مشيرا إلى أن الطاقم الطبي الذي أشرف على الولادة ضم الدكتورة منى القبي أخصائية أمراض النساء والولادة والدكتورة مرنة محمد طبيبة مقيمة بقسم النساء وأطباء الأطفال فتحية العباني وعواطف اشتيوي وطبيب التخدير ناصر الشيباني.

من جهته، وجه والد التوائم الثلاثة شكره للعناصر الطبية بقسم النساء والولادة بمستشفى بن سينا بسرت على الاهتمام بالزوجة والأبناء وهنأهم على نجاح العملية القيصرية.

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