تونس تنفي وجود أسراب «الجراد الصحراوي» على حدودها مع ليبيا

أكدت وزارة الفلاحة التونسية،أن أسراب الحشرات التي تمّ رصد ها قرب الحدود التونسية الليبية بسبخة «أم الشراكات» من معتمدية بن قردان، هي حشرة «اليعسوب وليست حشرة الجراد الصحراوي» خلافا لما تم تداوله، وفق ما أكدته وزارة الفلاحة.

وأبرزت الوزارة، في بيان لها ليل الخميس، أن «حشرة اليعسوب تتميز بحجم وأجنحة تُقارب حجم الجراد ولا تمثّل أي خطر على الغراسات والمزروعات بل تُعتبر مؤشّرا جيّدا لبيئة سليمة».

وأوضحت أنّه جرى الاتصال بالجانب الليبي لـ«الاستعلام والتثبّت من تحرّكات الآفة في ليبياّ خلال الليلة الفاصلة بين 13 و14 مارس 2019، والتي نفت تواجد الجراد خلال هذه الفترة».

يذكر أن أنباء ذكرت عن تواجد مجموعات من حشرات الجراد الصحراوي على الحدود التونسيّة الليبية بمنطقة بن قردان.