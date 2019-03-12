مصدر مقرب من رئيس المجلس الرئاسي اتصلت به «بوابة الوسط» ينفي ما يتداول حول تعرضه لاعتداء بمطار معيتيقة بطرابلس

مصدر مقرب من رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، اتصلت به «بوابة الوسط» ينفي ما يتداول حول تعرضه لاعتداء بمطار معيتيقة بطرابلس إثر عودته اليوم.
وقال إن السراج وصل المطار مساء وغادره دون دون وقوع أي حادث غير عادي.
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