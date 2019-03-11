العميد النعاس عبدالله: تقدم مسلحين تابعين للكرامة جنوب سرت اختراق أمني

آمر قوة حماية وتأمين سرت، العميد النعاس عبدالله النعاس. (صفحة قوة حماية وتأمين سرت على فيسبوك)

قال آمر قوة حماية وتأمين سرت، العميد النعاس عبدالله النعاس: «إن ما حدث بالأمس من قيام مسلحين تابعين للكرامة بالتقدم جنوب سرت يعد اختراقًا أمنيًا وانتهاكًا للحدود التابعة للقوة» وفق تصريح نشرته صفحة قوة حماية وتأمين سرت على «فيسبوك» اليوم الاثنين.

وكان مصدر عسكري تابع لصنف الدفاع الجوي بسرت أكد في تصريح إلى «بوابة الوسط» أمس الأحد، وصول قوة عسكرية تابعة للقيادة العامة للجيش الوطني إلى منطقة الوادي الأحمر شرق سرت، مشيرًا إلى أن المدينة تشهد حالة استنفار خاصة عند مدخلها الشرقي.

ودفع ذلك، قوة حماية وتأمين سرت، إلى إعلان «حالة النفير والطوارئ» واستدعاء «كافة وحداتها الاحتياطية على خلفية تقدم قوات تابعة لعملية الكرامة جنوب مدينة سرت» وفق بيان نشرته القوة عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء أمس.

وقالت القوة إنها «قامت بتسيير دوريات 90 كم جنوب وشرق المدينة»، مؤكدة «أنها ملتزمة بمواقعها المكلفة بتأمينها» لكنها اعتبرت أن «ما تقوم به قوات الكرامة من استفزاز للقوة مرفوض تمامًا وأنها لن تقف موقف المتفرج».

ونبهت قوة تأمين وحماية سرت في ختام البيان إلى «أن أي محاولة اعتداء على المدينة هو بمثابة إعلان حرب ستحرق الأخضر واليابس وأنهم مستعدون لها».