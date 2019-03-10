مدير أمن الجفارة يناقش مع رؤساء مراكز الشرطة الوضع الأمني بالمنطقة

اجتماع مدير أمن الجفارة مع رؤساء مراكز الشرطة. (وزارة الداخلية)

عقد مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر الطيف صباح اليوم الأحد، اجتماعا مع رؤساء مراكز الشرطة التابعين للمديرية، لمناقشة الأوضاع الأمنية داخل المنطقة.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله «مناقشة بعض الأمور الأمنية ومن بينها الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات ومتابعة جميع الإجراءات مع النيابة العامة والاستمرار في حصر العمالة الوافدة, لتحقيق الأمن والاستقرار داخل المنطقة».

وأضافت وزارة الداخلية أن الاجتماع الذي عقد بديوان مديرية أمن الجفارة بمنطقة العزيزية، حضره مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية والشؤون العامة ورئيس فرع المخابرات العامة.