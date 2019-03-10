ممثل «يونيسيف» يشيد بخطة «داخلية الوفاق» لحماية الطفل والأسرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مارس 2019, 03:19 مساء
وزير الداخلية المفوض خلال لقاء مع ممثل «يونيسيف» اليوم الأحد. (وزارة الداخلية)

أشاد الممثل الخاص لمنظمة يونيسيف في ليبيا، عبد الرحمن غندور، بنجاح خطة وزارة الداخلية في مجال حماية الطفل والأسرة باستحداث مكتب لحماية الطفل والأسرة، الذي أنشئ في العاشر من شهر نوفمبر من العام الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء مع وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، بمقر وزارة الداخلية بطرابلس، بحضور وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن، ورئيس مكتب حماية الطفل والأسرة بالوزارة، حسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشدد غندور على ضرورة اتباع الأساليب العلمية في التعامل مع الأطفال وعدم التمييز بينهم داخل الأسرة والمجتمع، الأمر الذي يترتب عليه بناء أسرة ناجحة وأطفال متميزين، مع ضرورة إكسابهم قواعد المعرفة بشتى أنواعها وتأهيلهم ودعمهم نفسيًّا.

ورحب وزير الداخلية بمساعدة منظمة الطفولة من خلال إقامة البرامج التدريبية وإنشاء مراكزها في كافة مديريات الأمن ومراكز الشرطة.

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