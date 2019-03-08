سامح شكري : نطالب بتنفيذ مبادرة الأمم المتحدة في ليبيا

طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، بـ«بتنفيذ مبادرة الأمم المتحدة» بما يتيح إجراء الانتخابات«الرئاسية والنيابية» في ليبيا.
وقال سامح شكري خلال كلمته في أشغال الدورة الـ151 لمجلس الجامعة العربية نطالب«تنفيذ كافة مكونات مبادرة الأمم المتحدة بما يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية وعودة مؤسسات الدولة الليبية».
وتساءل وزير الخارجية المصري سامح سكري قائلاً: «ألم يحن الوقت لطي الصفحة الحزينة التي تعيشها ليبيا منذ سنوات؟».
ولفت وزير الخارجية المصري إلى ضرورة «استعادة وحدة جيشها وتمكينه من استئصال الإرهاب البغيض».