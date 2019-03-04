منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا تزور مركز سبها الطبي

زيارة ريبيرو إلى مركز سبها الطبي. (البعثة الأممية)

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن نائبة رئيس البعثة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو، زارت اليوم الإثنين، مركز سبها الطبي رفقة عميد البلدية، خلال زيارتها المدينة.

وأضافت البعثة الأممية عبر حسابها على موقع «تويتر» أن مدير مركز سبها الطبي الدكتور عبدالرحمن عريش والعاملين بالمركز أطلعوا المسؤولة الأممية «على وضع المركز وشح الإمكانيات التي يعاني منها وإمكانية مساهمة الأمم المتحدة في دعم المركز».

ووصلت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، ماريا ريبييور إلى مطار تمنهنت، صباح اليوم على رأس وفد إنساني من الأمم المتحدة في زيارة إلى الجنوب الليبي.

وضم الوفد ممثلين عن «يونيسف»، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومفوضية شؤون اللاجئين، ومنظمة الهجرة الدولية، وبرنامج الغذاء العالمي.