بلدية الخمس تبحث سبل التعاون الاقتصادي مع الحكومة الفرنسية

اجتماع مسؤولي بلدية الخمس مع نائب السفيرة الفرنسية. (صفحة البلدية على فيسبوك)

بحث المسؤولون في بلدية الخمس، خلال اجتماعهم اليوم الأحد، مع نائب السفيرة الفرنسية في ليبيا، «سبل التعاون الاقتصادي بين بلدية الخمس والحكومة الفرنسية ممثلة بسفارتها» وفق ما نشرته البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأضافت البلدية أن الاجتماع الذي عقد بالقاعة الخاصة بميناء الخمس البحري تناول أيضا مناقشة «ما يمكن تقديمه لتطوير العمل بالميناء البحري وأوجه التعاون الثقافي بين البلدية والطرف الفرنسي لدعم السياحة والاقتصاد المحلي للبلدية».

وشارك في الاجتماع كل من عميد بلدية الخمس وأعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان المجلس البلدي ونائب السفير الفرنسي بليبيا وإدارة ميناء الخمس البحري ومصلحة الجمارك بالميناء.