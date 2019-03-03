نفاد تطعيمات الأطفال من مخازن الرعاية الصحية في بني وليد

مكتب الرعاية الصحية في بني وليد. (الإنترنت)

أعلن مكتب الرعاية الصحية في بني وليد، اليوم الأحد، عن نفاد التطعيمات الإجبارية الخاصة بالأطفال من مخازنه، منوها إلى أنه «أصبح عاجزا عن تقديم التطعيمات نتيجة نفادها لديه.

وقال مكتب الرعاية الصحية ببني وليد إن هناك عدة مساعٍ لتوفير التطعيمات يقوم بها المكتب ومدير إدارة الخدمات الصحية سامي سلامة، بالرغم من النقص الحاد في التطعيمات على مستوى البلديات.

وحذر مكتب الرعاية الصحية بني وليد، كافة الأهالي من عدم استعمال أي تطعيمات مالم يكن مصدرها مكتب الرعاية الصحية الأولية باعتباره المسؤول على عملية التطعيم والتحصينات.