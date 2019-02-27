بدء صيانة أقسام واستكمال مبنى التعليم الطبي بمستشفى الجلاء في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 27 فبراير 2019, 06:31 مساء
أحد الأقسام المستهدفة بالصيانة في مستشفى الجلاء. (الإنترنت)

باشرت عدد من الشركات التي تعاقدت معها إدارة مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي شرق البلاد أعمال الصيانة الجذرية لعدد من الأقسام الطبية واستكمال مبنى التعليم الطبي بالمستشفى.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن أعمال الصيانة تجري حاليًا في مبنى الإسعاف والملاحظة والطوارئ، وأقسام العناية (المركزة والحروق)، ومخازن الأدوية والمعدات الطبية، والمبنى الرئيسي.

وأشارت البرغثي إلى أن هناك أعمالا لاستكمال مبنى التعليم الطبي أيضًا داخل المستشفى تشمل المكتبة ومدرج المحاضرات، وأوضحت أن هذه الأعمال تأتي ضمن الصيانات السابقة للمُستشفى من أجل تطويرها وتحسين مستوى الخدمات داخلها.

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