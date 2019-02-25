العيساوي: الشركات البريطانية يمكن أن تشارك بمشاريع المناطق الحرة في بنغازي وسرت

العيساوي خلال لقائه المبعوث البريطاني. (بوابة الوسط)

قال وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، الدكتور علي العيساوي، إن هناك الكثير من المشاريع التي يمكن أن تستكملها وتشارك فيها الشركات البريطانية، ومن أبرزها مشاريع المناطق الحرة في بنغازي وسرت، مشيرًا إلى أنها تتبع وزارات الاقتصاد والصناعة والمواصلات والاتصالات على نحو مباشر.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير العيساوي، اليوم الإثنين، مبعوث رئيس الوزراء البريطاني لشؤون التجارة هنري بالنغهام؛ لبحث أوجه التعاون وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، حيث أعرب بالنغهام عن استعداد بلاده للمساهمة في نهضة القطاعين الاقتصادي والصناعي بليبيا، والمشاركة في إعادة بناء البنية التحتية للدولة الليبية. ووجه المبعوث دعوة رسمية للوزير لزيارة لندن للقاء ذوي الاختصاص، واستكمال ما جرى الاتفاق عليه.

كان المبعوث البريطاني التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ظهر الأحد، وأكد خلال اللقاء العمل على زيادة معدل التبادل التجاري، وتفعيل المعاهدات السابقة، ومنها مشاريع قطاعات الصحة والتعليم والطاقة.