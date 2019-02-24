كونتي: يجب أن نواصل دعم ليبيا في عملية تثبيت الاستقرار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 فبراير 2019, 07:21 مساء
السراج وكونتي خلال لقائهما في شرم الشيخ. (حساب كونتي على تويتر)

شدد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي اليوم الأحد، على ضرورة مواصل الدعم الدولي لليبيا «في عملية تثبيت الاستقرار» مؤكدا أن هذا الهدف يجب أن يكون في صميم اهتمام المجتمع الدولي بأسره.

جاء ذلك في تغريدة لكونتي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» مرفقة بصورة له وهو يصافح رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أثناء لقائهما على هامش القمة العربية الأوروبية الأولى المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال كونتي مغردا: «يجب أن نواصل دعم ليبيا في عملية تثبيت الاستقرار، في أعقاب جهود الأمم المتحدة وفي أعقاب مؤتمر باليرمو. لم يعد من الممكن تباطؤ هذه العملية. إن استقرار ليبيا هدف يجب أن يكون في صميم اهتمام المجتمع الدولي بأسره».

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