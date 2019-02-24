أعطال في محطة كهرباء الزاوية بسبب الطقس السيئ

الوحدة الغازية بمحطة الزاوية المزدوجة. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، خروج الوحدات البخارية الأولى والثانية والثالثة، وفقد 400 ميغاوات من القدرات الإنتاجية بمحطة الزاوية نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وأرجعت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، هذا العطل إلى انسداد لمداخل مياه البحر بالوحدات البخارية بالمحطة نتيجة سرعة الرياح واضطرابات حركة البحر .

وأشارت إلى زيادة في عدد ساعات طرح الأحمال، وأكدت محاولة تنظيف المداخل لتشغيل الوحدات.

لكن شركة الكهرباء حذرت من احتمال توقف الوحدات البخارية في محطتي الخمس والخليج حال استمرار هيجان البحر .

