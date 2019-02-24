بالصور.. افتتاح مقر مديرية أمن تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 فبراير 2019, 02:23 مساء
مقر مديرية أمن تاجوراء عقب الافتتاح. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، افتتاح مقر مديرية أمن تاجوراء.

وأكد وكيل وزارة الداخلية، عميد خالد مازن، في احتفالية افتتاح المقر أن «هذا اليوم يعد يومًا مهمًا لوزارة الداخلية ولمنتسبيها لمناسبة افتتاح مقر مديرية أمن تاجوراء، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشدد على ضرورة تعاون الجميع لسد الطريق أمام العابثين لكي ينعم الوطن بالأمن والاستقرار.

وقال مدير أمن تاجوراء إن افتتاح مقر المديرية هو نتاج الجهد الذي بذله أعضاء ومنتسبو المديرية.

وحث على ضرورة التعاون بين جميع منتسبي المديرية والأجهزة الأمنية من أجل أن ينعم المواطن بالأمن داخل المنطقة.

وكيل وزارة الداخلية خلال افتتاح مقر مديرية أمن تاجوراء. (وزارة الداخلية)
الموسيقى العسكرية خلال افتتاح مقر مديرية أمن تاجوراء. (وزارة الداخلية)
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