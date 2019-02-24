توقف حركة الملاحة البحرية بميناء الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 فبراير 2019, 01:58 مساء

قال ميناء الخمس البحري إن الحركة الملاحية بالميناء متوقفة بسبب سوء الأحوال الجوية، وكانت نشرة الأرصاد توقعت أمس أن تكون حالة البحر شديدة الاضطراب اليوم الأحد على الساحل من رأس جدير حتى سرت.

وقالت إن سرعة الرياح ستتراوح بين 20 إلى 30 عقدة، وتصل إلى 45 عقدة على طول الساحل الغربي حتى مصراتة.

من ناحية أخرى أظهرت إحصائية أن ميناء الخمس استقبل 76 ألفًا و 888 حاوية خلال العام الماضي، وأن وزن البضائع العامة الواردة للميناء وصل إلى 1.93 مليون طن.

وأشارت الإحصائية الصادرة عن الميناء، اليوم الأحد، أن عدد الحيوانات الحية الواردة للميناء بلغ 759 ألفًا و670 رأسًا، فيما وصل عدد السيارات الوارد للميناء 33 ألفًا و670 سيارة.

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