أسعار صرف العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية

سجلت العملات الدولية الأكثر تداولًا بالسوق الموازية ارتفاعًا مقابل الدينار الليبي، اليوم الأحد.
وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي إلى 4.44 دينار مقابل 4.41 دينار أمس، وبفارق 3 قروس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وصعد اليورو أيضًا بفارق 3 قروش، مسجلًا 5.01 دينار، مقارنة بـ4.98 دينار أمس، فيما كان الارتفاع الأكبر من نصيب الجنيه الاسترليني الذي سجل 5.65 دينار، مقابل 5.61 دينار أمس بفارق 4 قروش.
واستقرت الليرة التركية عند مستوى 0.82 دينار، فيما ارتفع الدينار التونسي على نحو هامشي، مسجلًا 1.40 دينار ليبي مقابل 1.39 دينار أمس.