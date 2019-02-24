أسعار صرف العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 فبراير 2019, 01:15 مساء

سجلت العملات الدولية الأكثر تداولًا بالسوق الموازية ارتفاعًا مقابل الدينار الليبي، اليوم الأحد.

وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي إلى 4.44 دينار مقابل 4.41 دينار أمس، وبفارق 3 قروس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وصعد اليورو أيضًا بفارق 3 قروش، مسجلًا 5.01 دينار، مقارنة بـ4.98 دينار أمس، فيما كان الارتفاع الأكبر من نصيب الجنيه الاسترليني الذي سجل 5.65 دينار، مقابل 5.61 دينار أمس بفارق 4 قروش.

واستقرت الليرة التركية عند مستوى 0.82 دينار، فيما ارتفع الدينار التونسي على نحو هامشي، مسجلًا 1.40 دينار ليبي مقابل 1.39 دينار أمس.

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