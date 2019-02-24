حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد (24 فبراير)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى التقلبات الجوية على مناطق شمال البلاد، مصحوبة برياح نشطة إلى قوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأشارت النشرة الجوية، الصادرة عن المركز اليوم الأحد، إلى هطول أمطار جيدة إلى غزيرة على مناطق أقصى شمال غرب البلاد وسهل بنغازي ومناطق الجبل الأخضر.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

الطقس: تبقى فرص هطول الأمطار من حين لآخر على أغلب المناطق، وتكون غزيرة على المنطقة الممتدة من رأس إجدير إلى صبراتة، تصحبها خلايا السحب الرعدية وهطول حباب البرد أحيانًا، وتساقط الثلوج اليوم على المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية نشطة إلى قوية السرعة اليوم على بعض المناطق، بينما تكون جنوبية غربية صباح اليوم على سرت تتراوح سرعتها بين 40 و70 كلم في الساعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 10 و13 درجة مئوية ولا تتجاوز 9 درجات مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى إمساعد - جالو - مرادة

الطقس: هطول أمطار جيدة على أغلب المناطق، تصحبها خلايا السحب الرعدية، وتكون غزيرة على سهل بنغازي والجبل الأخضر، تصحبها خلايا السحب الرعدية وهطول حبات البرد أحيانًا، مما قد يسبب جريان بعض الأودية.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول ترديجيًّا، صباح غدٍ، إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، بينما تكون متغيرة الاتجاده إلى شمالية غربية على مناطق الخليح، وتكون نشطة إلى قوية السرعة غدًا على بنغازي والجبل الأخضر، إذ تتراوح سرعتها بين 40 و50 كلم في الساعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 11 و15 درجة مئوية وتصل إلى 17 درجة مئوية على طبرق و24 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

الطقس: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على الحمادة ومناطق الجفرة مع احتمال هطول أمطار متفرقة تصحبها خلايا السحب الرعدية، واحتمال هطول حبات البرد أحيانًا.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مما يسبب إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق، تتحول تدريجيًا من مساء غدٍ إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على الحمادة.

الكفرة - السرير - تازربو

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتحول تدريحيًّا من مساء اليوم إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و26 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا غدًا.

