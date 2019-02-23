إعادة أكثر من 160 مهاجرًا غير شرعي من سبها إلى نيجيريا

المهاجرون أثناء عودتهم إلى نيجيريا بمطار تمنهنت. (المنظمة الدولية للهجرة)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، إعادة أكثر من 160 مهاجرًا غير شرعي طواعية من مدينة سبها إلى نيجيريا عبر مطار تمنهنت المدني، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» أمس الجمعة.

وقالت المنظمة إن إعادة المهاجرين «جاءت عبر برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمنظمة الدولية للهجرة، وبدعم من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي».

وقدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مايو 2018، أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين بأماكن احتجاز رسمية في ليبيا بنحو 5700 شخص بينهم 2367 شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية.، وفق وكالة الأنباء الليبية في طرابلس.