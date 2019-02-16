صندوق الزكاة ببني وليد يوافق على دعم زواج 46 شابًا

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | السبت 16 فبراير 2019, 07:48 مساء
اجتماع مسؤولي صندوق الزكاة ببني وليد. (الإنترنت)

قال مدير المكتب الإعلامي بصندوق الزكاة في بني وليد، علي التائب، إن اللجنة الاستشارية الفرعية المشرفة على استكمال ملفات الإعانة على الزواج «وافقت بشكل نهائي على 46 ملفًا من أصل 97 ملفًا، لشاب تقدموا إلى المكتب لغرض الزواج»، موضحًا أن قيمة الدعم «تصل إلى 10 آلاف دينار للشباب، و5 آلاف دينار للشابات».

وأوضح التائب لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن قبول هذه الملفات «جاء بعد عقد عدة اجتماعات متوالية طيلة شهر يناير الماضي للاطلاع والتشاور من أجل اتخاد ما يلزم من قرارات على كافة الملفات المقدمة من أصحابها وفق الشروط واللوائح القانونية والشرعية لضوابط صرف الزكاة».

وأضاف التائب أن اللجنة المشرفة على تلك الملفات ناقشت خلال اجتماعها، أمس الجمعة، مع أصحاب الملفات المقبولة آلية وكيفية الترتيبات اللازمة لإقامة الفرح الجماعي الذي سيعلن عنه خلال الفترة المقبلة في مدينة بني وليد.

واشترطت اللجنة، لقبول إجراءات المتقدمين للحصول على مساعدة الصندوق، «أن يكون المعني ليس لديه ما يجهز به نفسه، وألا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عامًا، وأن يكون المتقدم قد شرع في الإعداد للزواج من تحديد موعده وتجهيز منزله، وألا يكون المسكن قد طغت عليه مظاهر الترف».

وفي حالة «إذا كانت المتقدمة بطلب مساعدة أنثى، فيشترط عدم قدرتها، أو ولي أمرها على تحصيل التجهيزات الضرورية للزواج، بحيث لا يوجد عندها أو ولي أمرها ما تجهز به نفسها». وفق الشروط التي وضعها مكتب صندوق الزكاة لدعم زواج الشباب.

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