المكتب الإعلامي للسراج: موغريني دعمت موقف حكومة الوفاق تجاه التطورات الأخيرة في الجنوب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 فبراير 2019, 09:56 مساء

أكد المكتب الإعلامي للسراج أن الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني «دعمت موقف حكومة الوفاق تجاه التطورات الأخيرة في الجنوب الليبي»، مؤكدة على أن «حقول النفط يجب أن تكون تحت سلطة واشراف مباشر من حكومة الوفاق وإدارة المؤسسة الوطنية للنفط».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن  رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني  فائز السراج اجتمع مساء اليوم الجمعة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن مع  الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني.

وقال المكتب الإعلامي للسراج  الجمعة إن «الاجتماع تناول عدد من الملفات السياسية وذات الاهتمام المشترك».

وجددت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية خلال الاجتماع «دعم الاتحاد الأوروبي لخطة المبعوث الاممي الى ليبيا السيد غسان سلامة وما يقوم به من جهد لعقد المؤتمر الوطني الجامع وصولا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية».

من جانبه أكد السراج على «أهمية المؤتمر الوطني الجامع الذي يمهد لإنتخابات تجرى بعد اتمام الاستحقاقات الدستورية اللازمة».

وجدد السراج «دعم حكومة الوفاق الوطني لجهود السيد سلامة لإنجاح المسار الديمقراطي».

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