الحكومة الموقتة ترسل قافلة مواد غذائية إلى مناطق الجنوب

قافلة المواد الغذائية في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

وصلت إلى مدينة سبها، اليوم الأربعاء، قافلة محملة بشحنة من المواد الغذائية أرسلتها الحكومة الموقتة إلى المنطقة الجنوببية، وكان في استقبالها مراقب الاقتصاد في سبها عبدالباسط أبوجناج.

وقال أبوجناح لـ«بوابة الوسط» إن قافلة المواد الغذائية وصلت على متن عدد من الشاحنات وتحتوي على دقيق وسكر وأرز، إضافة إلى طماطم معلبة، منوهًا إلى أنها ستوزَّع على الجمعيات الاستهلاكية ومن ثم إلى المساهمين فيها

وأضاف أبوجناح أن هذه الشحنة مخصصة لكل مناطق الجنوب من سبها وغات ومرزق والقطرون ووادي الشاطئ وقدمتها الحكومة الموقتة بالمنطقة الشرقية لمساعدة أهل الجنوب في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد.