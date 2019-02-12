انطلاق فعاليات المسابقة الدينية لحفظ القرآن في غدامس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 فبراير 2019, 08:20 مساء
مسابقة حفظ القرآن في غدامس. (الإنترنت)

انطلقت بقاعة المركز الثقافي بمدينة غدامس غرب البلاد، فعاليات المسابقة الدينية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم على مستوى المدينة تحت شعار «فرسان القرآن» بإشراف ورعاية فريق «رواد الخير» بغدامس.

وقال مدير فريق «رواد الخير» بغدامس، عبدالله موسى لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن المسابقة تأتي ضمن خطة عمل إدارة مشروع رواد الخير والتي تشمل العديد من البرامج والنشاطات الثقافية.

وذكر موسى أن مسابقة القرآن يشارك فيها 70 طفلًا، وتتضمن عدة جوانب في حفظ القرآن الكريم جزء «عم» و«الجن» و«قد سمع» و«الأحقاف»، منوهًا أن المسابقة تهدف لتحفيز الطلاب على قراءة القرآن الكريم وتلاوته وإتقانه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيقاف رئيس مجلس إدارة «الصحارى» ومسؤولين بالمصرف عن العمل
ليبيا
القبض على قيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» في درنة
ليبيا
«هيومن رايتس»: نازحو تاورغاء لا يستطيعون العودة
ليبيا
عقيلة صالح يطالب صنع الله برفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة والتنسيق مع القيادة ...
ليبيا
أمينة الحاسية: الوثيقة الخضراء والإعلان الدستوري لا يلغيان دستور الاستقلال‎
ليبيا
الكوني: ما حدث في أوباري كان بجهود الخيرين من أبناء المدينة والمؤسسة العسكرية
ليبيا
شعبة الإعلام الحربي: القوات المسلحة تنجح في بسط سيطرتها التامة على حقل الشرارة
ليبيا
معهد «بروكينغز» يطرح نهجًا جديدًا يتضمن دورًا قياديًا لواشنطن لإنهاء أزمة ليبيا
ليبيا
جريدة مالطية: حسابات بنكية لشركات وهمية مرتبطة بشبكة تهريب الوقود الليبي
ليبيا
الجبير: لا نعرف مكان جثة خاشقجي ولا نزال نحقق في الحادثة
عربى
قناة الوسط «WTV» تباشر بثها الكامل في الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير
ليبيا
غوتيريش: حان الوقت للمساعدة في توحيد الشعب الليبي لدفع العملية السياسية عبر ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على مميزات «كيا سبورتاج» 2020