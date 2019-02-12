شركة خاصة تتعاقد لتجهيز مستشفى الشمالية القروي في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 12 فبراير 2019, 05:36 مساء
أعمال لالصيانة بمستشفى الشمالية القروي في بني وليد. (الإنترنت)

قال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبوالنيران، إن الإدارة تعاقدت مع شركة خاصة لتركيب منظومة الأكسجين المركزية وتركيب الأرضيات الطبية العازلة للبكتريا وتجهيز مستشفى الشمالية القروي.

وأوضح أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أن أعمال الصيانة بمستشفى الشمالية القروي في بني وليد مستمرة بعد توقيع عقد صيانة وتحوير المستشفى بين الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق ومدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد خلال الفترة الماضية.

وأكد أن أعمال الصيانة «وصلت إلى مراحل متقدمة»، منوهًا إلى أن أعمال الصيانة في الجناح الخاص بالجراحة العامة وقسم النساء والولادة بمستشفى الشمالية القروي ستبدأ خلال اليومين القادمين، كما ستجري صيانة بعض المرافق الصحية الأخرى بحسب الاتفاق مع وزارة الصحة.

كما أكد مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبوالنيران أن إدارة الخدمات الصحية لن تتسلم مستشفى الشمالية القروي من الشركة المنفذة لأعمال الصيانة والتجهيز «إلا بعد التأكد من تنفيذ الأعمال بالمواصفات المتفق عليها مع الشركة».

وتتضمن أعمال الصيانة بمستشفى الشمالية القروي صيانة بعض العيادات وتحوير غرفة العمليات وصالة الولادة وإنشاء حديقة للمستشفى ومطعمًا لتقديم الوجبات للمرضى الموجودين في قسم الإيواء.

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