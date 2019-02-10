العيساوي وبالتمر يتفقان على تطوير البنية الإلكترونية لوزارة الاقتصاد

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأحد 10 فبراير 2019, 08:32 مساء

قال رئيس مصلحة الأحوال المدينة محمد بالتمر إنه اتفق خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع المفوض بوزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني علي العيساوي على إعداد مذكرة تفاهم بين المصلحة والوزارة تقضي بتطوير البنية التحتية الإلكترونية لوزارة الاقتصاد.

وأضاف بالتمر في تصريح تلقته «بوابة الوسط» إن تطوير البنية التحتية الإلكترونية لوزارة الاقتصاد يستهدف «تحسين الخدمات الاقتصادية والمالية للمواطن».

وأوضح أن لقاءه مع العيساوي جرى خلاله مناقشة «خطوات عملية لتفعيل الاتفاق بين الوزراة والمصلحة بدعم مشروع الانطلاقة الخاصة بمراجعة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وتطوير المنظومة البايومترية الذي باشرت المصلحة العمل به منذ الفترة الماضية على أن تعد هذه الخطوة بداية أساسية لإطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية لوزارة الاقتصاد».

وأكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر أن المصلحة تشهد نشاطاً في فتح فروع ومكاتب لها في معظم مناطق ليبيا من أجل تسهيل حصول المواطنين على خدماتها وفق خطة معدة مسبقا من رئيس المصلحة.

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