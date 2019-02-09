السوق الموازية: العملات الدولية تبدأ تعاملات الأسبوع بتراجع أمام الدينار

تراجعت العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية أمام الدينار الليبي في تعاملات ظهر اليوم السبت، إذ جرى التعامل بسعر صرف العملة الأميركية بسعر 4.35 دينار مقابل 4.36 دينار للدولار الواحد نهاية الأسبوع الماضي.

كما انخفضت العملة الأوروبية الموحدة ليسجل اليورو 4.92 دينار مقابل 4.93 دينار، بفارق قرش واحد، وأيضا الجنيه الاسترليني الذي هبط إلى 5.46 دينار مقارنة بـ 5.47 دينار.

وكذلك تراجع كل من الدينار التونسي والليرة التركية، إذ سجلت العملة التونسية 1.38 دينار مقابل 1.41 دينار ليبي، والليرة التركية 0.825 دينار مقابل 0.83 دينار.