الصديق الصور يأمر بالقبض الفوري على أكثر من 100 صاحب محطة توزيع وقود

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 08 فبراير 2019, 01:06 صباحا

أمر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور الخميس بضبط وإحضار 103 صاحب محطة وقود «متورط في تهريب الوقود للخارج» كما أمر بتجميد حسابات أصحاب المحطات وقفل تلك المحطات وعددها 115 محطة بالشمع الأحمر ووقف تزويدهم بالمحروقات ومشتقاتها.

وفي وثائق تحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منها أمر الصديق الصور «جهاز المباحث العامة وجهاز المباحث الجنائية وجهاز الردع بضبط وإحضار 103 صاحب محطة توزيع وقود متورط في تهريب الوقود للخارج والتصرف فيه بطرق غير مشروعة والإضرار الجسيم بالمال والمصلحة العامة».

وأمر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف بمصرف ليبيا المركزي بـ«تجميد أرصدة حسابات أصحاب الـ 115 محطة وقود في جميع المصارف العاملة بالداخل وكذلك أرصدة حسابات البطاقات الائتمانية وأرصدة تلك المحطات».

كما أمر الصور جهاز الحرس البلدي بقفل تلك المحطات المتورط أصحابها في تهريب الوقود بالشمع الأحمر، وشدد على شركة البريقة لتسويق النفط وشركات توزيع الوقود بعدم التعامل مع تلك المحطات ووقف تزويدهم بالمحروقات ومشتقاتها.

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