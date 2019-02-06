مديرية أمن طبرق تشرع في تنفيذ خطة أمنية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 فبراير 2019, 08:37 مساء
مدير أمن طبرق العقيد فرج إبراهيم عبدربه. (الإنترنت)

أكد مدير أمن طبرق العقيد فرج إبراهيم عبدربه، اليوم الأربعاء، أن المديرية شرعت في تنفيذ خطة أمنية جديدة تهدف إلى تأمين المدينة والحد من الظواهر السلبية فيها.

وقال عبدربه لـ«بوابة الوسط» إن الخطة الأمنية «ستشمل تأمين الأماكن الحيوية كالمراكز الطبية والمستشفيات والشوارع العامة إضافة إلى جزر الدوران والمفترقات المختلفة».

وأضاف أنها ستشمل أيضا «مختلف أقسام المديرية من النجدة والبحث الجنائي والمرور والتراخيص إضافة إلى الدوريات الراجلة التي ستكون متواجدة بالمدينة في أوقات محددة».

ونوه مدير أمن طبرق إلى أنه سيجري نشر تمركزات أمنية على الجزر والمفترقات العامة طيلة 24 ساعة بمختلف مناطق المدينة. مشيرا إلى تشكيل لجنة أمنية بالتعاون مع الغرفة الأمنية التابعة لمنطقة طبرق العسكرية.

وأوضح مدير أمن طبرق العقيد فرج إبراهيم عبدربه أن اللجنة الأمنية ستعمل على «محاربة الظواهر السلبية في المدينة كضبط أصحاب محلات بيع الأسلحة النارية والحربية وأسلحة الصيد وغيرها».

يشار إلى أن العقيد فرج إبراهيم عبدربه كلّف نهاية نوفمبر من العام الماضي مديرا لأمن طبرق خلفا لوكيل وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة الحالي عقيد ميلود جواد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرب الأهلي بنغازي يظهر في الدوري المصري
رياضة محلية
رئيس برشلونة يتحدث عن عودة نيمار وموقف ميسي من كلاسيكو الأرض
رياضة عالمية
قادة الساحل الخمس يدعون لتنسيق الجهود الدولية لتحقيق استقرار ليبيا
ليبيا
رئيس أوغندا يقترح خطوتين لتجاوز الأزمة في ليبيا
ليبيا
الدولار يعوض خسائره ويرتفع مقابل ست عملات رئيسة
اقتصاد
أسامة الجويلي: بأوامر من السراج قوة من حرس المنشآت النفطية‬⁩ تتوجه إلى ⁧حقل ...
ليبيا
المجلس الرئاسي يدين «التصعيد العسكري» في مناطق الجنوب
ليبيا
الشلماني يدلي بتصريحات هامة ستؤثر في الشأن الكروي الليبي
رياضة محلية
رئيس القيادة المركزية الأميركية: ترامب لم يتشاور معي قبل قرار الانسحاب من سورية
دولى
الخارجية الفرنسية تعلق على العملية العسكرية للجيش الليبي في الجنوب
ليبيا
طالبان تطالب بـ«دستور إسلامي» لأفغانستان في محادثات نادرة بروسيا
دولى
نص كلمة السراج خلال إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نائب هولندي سابق معروف بعدائه للمسلمين يعتنق الإسلام