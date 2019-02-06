الحكومة التونسية تقرر استعادة «أبناء عناصر داعش» من ليبيا بشرط

كشف حقوقيون تونسيون أن جهود حكومة البلاد حاليا استعادة «أطفال عناصر داعش» المحتجزين في دور رعاية في ليبيا يقتصر على «يتامى الأب والأم فقط بسبب عراقيل تقنية تعترض إجراءات تسليم البقية».

وبحلول منتصف الشهر الجاري تنقضي مهلة منحها الهلال الأحمر الليبي للحكومة التونسية لاستلام أطفال من أبناء مقاتلي تنظيم «داعش» بقوا دون سند عائلي في ليبيا فيما أكدت مصادر على صلة بالملف لـ«بوابة الوسط» أن قضية هؤلاء اليتامى تعد «الأقل تعقيدا مقارنة ببقية الحالات الـ37 طفلا ممن يقبعون في دور رعاية أو مراكز صحية في ليبيا، حيث قامت أسرهم في تونس بضغوطات كبيرة لجلبهم إلى ذويهم لكن بقية الأطفال يصعب إثبات هوياتهم بسبب غياب قاعدة بيانات لهم».

وقال رئيس الجمعية التونسية لإنقاذ التونسيين العالقين بالخارج، محمد إقبال بن رجب أن «الأطفال يتامى الأب والأم لمقاتلي تنظيم الدولة في ليبيا هم 6 أطفال ومضى على وجودهم أكثر من سنتين لذلك يتطلب تسوية الملف وإعادتهم إلى ذويهم في تونس سواء لأجدادهم أو واحد من أقاربهم».



يذكر أن الاطفال الستة يحظون برعاية من طرف الهلال الاحمر الليبي بمصراتة منذ 7 ديسمبر 2016.

وكشف بن رجب عن رفع شكوى إلى رئيس الجمهورية السبسي شهر يناير المنصرم يعبر فيها عن الانشغال والقلق عن تواصل مسلسل المصير الغامض لعدد من الأطفال التونسيين الابرياء العالقين بالخارج والمنسيين من السلطات التونسية.

كما عبر عن عميق أسفه للعائلات و للجدات التونسيات على كل ما أصابهن من حزن وألم و مماطلة للوصول إلى حل نهائي يمكنهن من معرفة مصير أحفادهن او ابنائهم في ليبيا.



في المقابل، تتحدث مصادر حكومية تونسية عن عراقيل تواجه جلب بقية الأطفال الآخرين وعددهم 37 ضحية من ضحايا مقاتلي او مقاتلات داعش فهو مرهون بما يثبت أنهم تونسيون.

وذهب وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي الى ابعد من ذلك حين حمل «الأطراف الحاكمة في ليبيا» مسؤولية عرقلة ملف عودة أطفال «داعش» بسبب غياب التجاوب من الجانب الليبي مع وفد رسمي.

وقال في تصريحات سابقة له أن تلك الأطراف لم ترخص لهم القيام بالتحاليل الجينيّة للأطفال التونسيين العالقين بالسجون والمستشفيات الليبية.

ومنذ عودة الطفل التونسي اليتيم تميم الجندوبي (مارس 2018) لم ترد أي معلومات عن استرجاع أطفال آخرين متواجدين في نفس وضعيته وتحت رعاية الهلال الاحمر الليبي.

و قدرت جمعية انقاذ التونسيين العالقين بالخارج أن 50% من اعداد اطفال «داعش» ونسائهم في بؤر النزاع يتمركزون في ليبيا علما ان هؤلاء موجودين لدى «قوات الردع» واخرون لدى الهلال الاحمر.

وتنصب جهود حقوقيين في كيفية استرجاع أبناء «عناصر داعش» كونهم ضحايا أبرياء، يتواجدون في بيئة ملئ بالتطرف خصوصا ممن يقبعون في السجون مع أمهاتهم و تورطن لسبب أو لآخر مع التنظيمات الإرهابية بل أن عدد منهم يتلقى تربية متشددة من والدته زوجة القيادات المسلحة.

ويكشف بهذا الخصوص تقرير أصدره معهد واشنطن لدراسة الشرق الأدنى، عن «وجود 300 امرأة تونسية في صفوف تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا».

ويأمل برلمانيون في تونس الافراج عن نتائج لجنة التحقيق في تسفير الشباب التونسي الى بؤر التوتر و ظروف سفر الآباء الذين يبقون المسؤولين بدرجة أولى عن وضع اطفالهم الأبرياء، خاصة وان الاطفال منهم من ولد في ليبيا ومنهم من اصطحب برفقة والداه معهم إلى ساحات القتال.