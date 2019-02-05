ورشة تدريبية للكوادر الطبية حول كيفية تقديم الدعم النفسي للمرضى في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 09:27 مساء
العناصر الطبية المشاركة في الورشة التدريبية. (تصوير: رمضان كرنفودة)

اختتمت اليوم الثلاثاء، في مدينة سبها، فعاليات الورشة التدريبية للكوادر الطبية والمساعدة بالمراكز الصحية في المدينة حول كيفية تقديم الدعم والإسعاف النفسي للمرضى، والتي أقيمت تحت شعار «من أجل بيئه خالية من الأمراض» لمدة ستة أيام تحت إشراف وتنظيم فريق الدعم النفسي فرع سبها.

وقال مدير فريق الدعم النفسي فرع سبها أحمد قليون لـ«بوابة الوسط» إن الورشة هي الأولى من نوعها فى الجنوب الليبي واستهدفت التعريف بالخدمة الاجتماعية في المراكز الصحية ومهارة الدعم النفسي للكوادر الطبية فى المراكز الصحية حيث كان التدربيب نظريا و عمليا من أجل تقديم الدعم النفسي للمرضى بطريقة علمية حديثة متطورة ..

وأوضح الطبيب النفسي نضال شعبان المدرب بالورشة لـ«بوابة الوسط» أن الورشة تطرقت إلى التعريف بطرق الإسعاف النفسي الأولي إلى جانب مهارات الاستماع والمساعدة والتدخل فى أزمات الحالات النفسية فضلا عن الصحة النفسية والأمراض النفسية الأكثر انتشارا فى ليبيا.

وقالت أحلام عبدالله إحدى المشاركات في الورشة لـ«بوابة الوسط» إنها استفادت كثيرا من الورشة وتعرفت على كيفية التعامل مع حالات الأطفال وتهدئتهم عند حقن الإبر وإعطاء الدواء لهم وتهيئتهم نفسيا عند أخذ الدواء.

يشار إلى أن الورشة شارك فيها قرابة 45 من العناصر الطبية والطبية المساعدة من مختلف المراكز الصحية في سبها وجرى في ختامها تكريم العناصر المشاركة والمشرفين على الورشة بشهادات تقدير.

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